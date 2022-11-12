Joao Pedro atıldı, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, Giresunspor ile oynadığı lig maçında ilk yarıda 10 kişi kaldı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez'e faul yaptı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda sarı kartı bulunan Pedro'ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkardı.



Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da 13. dakikada benzer bir pozisyonda Görkem'e faul yaptıktan sonra görmüştü.



Fenerbahçe, ligin bir önceki haftasında da Michy Batshuayi'nin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ