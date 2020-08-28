Joao Felix - Griezmann ve takas iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e sansasyonel şekilde 8-2 mağlup olan ve ardından Messi'nin ayrılacağını açıklaması ile kaotik günler yaşayan Barcelona'dan Atletico Madrid'e sürpriz takas önerisi geldiği belirtildi.



Marca'nın haberine göre Başkan Bartomeu'nun Griezmann ile Atletico Madrid'in Portekizli genç ismi Joao Felix için takas teklifi yaptığı ifade edildi. Atletico Madrid Başkanı Angel Gil Marin'in ise bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtilirken gazete Bartomeu'nun bu tutumunu eleştirdi. Bartomeu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımda dokunulmazlığı olan isimlerden biri olarak gösterdiği Griezmann üzerinden transfer çalışması yürütmesi koltuğu sallanan başkanın hanesine bir olumsuz puan daha yazılmasına neden oldu.



Bilindiği gibi Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ancak kötü bir performans göstermemesine karşın beklentileri karşılayamamıştı.



Benzer şekilde Benfica'dan geçen sezon önce 126 milyon euro'ya Atletico Madrid'e giden Joao Felix'in de teknik direktör Diego Simeone ile yıldızı bir türlü barışmamış ve ilk 11'de düzenli olarak forma giyemediği için mutsuz olduğu yazılmıştı.



