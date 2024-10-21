Joan Laporta'tan Flick'e: "Borcun var"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Bayern Münih maçı öncesi 2020 yılında 8-2 kaybettikleri maç için Hansi Flick'e "Bize borcun var" ifadelerini kullandı.

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Joan Laporta'tan Flick'e: 'Borcun var'
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21 Ekim 2024 20:21
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Bayern Münih maçı öncesi Hansi Flick ile görüştü.

2019/20 yılında Nico Kovac'ın yardımcılığını yapan Hansi Flickli Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etmişti.

Bu maçı Alman ekibine hatırlatan Laporta, "Bize borcun var. Bayern Münih maçını farklı kazanırsak harika olur." ifadelerini kullandı.

Barcelona, 23 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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