Jimmy Floyd Hasselbaink: ''Beşiktaş beni istedi''

Premier Lig'in unutulmaz golcüleri arasında yer alan ve özellikle Chelsea formasıyla attığı gollerle hafızalarda yer edinen'tan teklif aldığını açıkladı.İngiliz basınına konuşan Jimmy Floyd Hasselbaink, 2004 yılında Chelsea'den ayrılırken Beşiktaş ve Milan'dan teklif aldığını ancak Middlesbrough'u seçtiğini belirtti.Hasselbaink, ''Chelsea ile sözleşmem bittiğimde Beşiktaş ve Milan bana teklif yaptı. Ama ben İngiltere'de kalmak istedim. Milan'a gitseydim Shevchenko'nun arkasında yedek kalacaktım. 32 yaşındaydım ve sadece futbol oynamak istiyordum. Hafta içi, hafta sonu futbol oynamak istiyordum. O yüzden İngiltere'de kaldım.'' diye konuştu.2004 yılında Middlesbrough'a transfer olan Jimmy Floyd Hasselbaink, ardından Charlton ve Cardiff takımlarının formasını giymişti. Unutulmaz forvet daha öncesinde ise Atletico Madrid ve Leeds takımlarında oynamıştı.