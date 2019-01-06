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Jimmy Floyd Hasselbaink: ''Beşiktaş beni istedi''

Chelsea'nun unutulmaz forvetlerinden Jimmy Floyd Hasselbaink, kariyeri hakkında flaş Beşiktaş itirafında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jimmy Floyd Hasselbaink: ''Beşiktaş beni istedi''
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06 Ocak 2019 16:46
Premier Lig'in unutulmaz golcüleri arasında yer alan ve özellikle Chelsea formasıyla attığı gollerle hafızalarda yer edinen Jimmy Floyd Hasselbaink, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

İngiliz basınına konuşan Jimmy Floyd Hasselbaink, 2004 yılında Chelsea'den ayrılırken Beşiktaş ve Milan'dan teklif aldığını ancak Middlesbrough'u seçtiğini belirtti.

''BEŞİKTAŞ VE MILAN İSTEDİ, İNGİLTERE'DE KALDIM''

Hasselbaink, ''Chelsea ile sözleşmem bittiğimde Beşiktaş ve Milan bana teklif yaptı. Ama ben İngiltere'de kalmak istedim. Milan'a gitseydim Shevchenko'nun arkasında yedek kalacaktım. 32 yaşındaydım ve sadece futbol oynamak istiyordum. Hafta içi, hafta sonu futbol oynamak istiyordum. O yüzden İngiltere'de kaldım.'' diye konuştu.

2004 yılında Middlesbrough'a transfer olan Jimmy Floyd Hasselbaink, ardından Charlton ve Cardiff takımlarının formasını giymişti. Unutulmaz forvet daha öncesinde ise Atletico Madrid ve Leeds takımlarında oynamıştı.

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