Jesuslu Al Hilal kazandı, dünya tarihine geçti

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al Hilal, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Al İttihad'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Al-Hilal üst üste 28 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu kırmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jesuslu Al Hilal kazandı, dünya tarihine geçti
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13 Mart 2024 00:03
Son güncelleme 13 Mart 2024 00:10
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti. 

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Al-Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

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