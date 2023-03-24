Jesus'un derbide gözü arkada kalmayacak!

Fenerbahçe'de milli aradaki tek gündem Beşiktaş derbisi oldu. Sarı-lacivertli teknik heyet verilen milli arada yoğun bir şekilde derbiye konsantre oluyor. Rakibinin maçlarını izleyen, analizlerini yapan ve taktik çalışmalarına şimdiden yön veren teknik heyette bir diğer konu da Jorge Jesus'un kırmızı kartı...



Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gören Jesus, Beşiktaş derbisinde takımın başında yer alamasa bile gözü arkada kalmayacak. Teknik ekibine güvenen Portekizli çalıştırıcı özellikle de birinci yardımcısı Joao de Deus'un bu kritik derbinin üstesinden geleceğine inanıyor.



6 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR



Yaklaşık 6 yıldır birlikte çalışan ikili birbirlerini çok iyi tanıyor. Deus, Jorge Jesus'la çalışmadan önce hem ülkesi Portekiz'de hem de Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda teknik direktörlük yaptı.



Öte yandan 46 yaşındaki antrenörün takımla arası da çok iyi. Normalde de Jesus ile takım arasında köprü görevinde olan Deus, futbolcularla iyi bir iletişime sahip ve hepsiyle bir arkadaş gibi ilgileniyor. İngilizcesi de çok iyi olan Portekizli hoca, göreve geldiğinde beri Türkçe konusunda da kendini geliştirdi ve bazı Türkçe cümleler kurabiliyor.



Daha önce Kadıköy'de 4-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında da takımı yöneten ve Jorge Jesus'u aratmayan Joao de Deus, bir kez daha iç sahada Beşiktaş önünde görev yapacak.



Deus'un da bu maçla alakalı herhangi bir endişesi olmadığı ve teknik ekiple beraber göreve hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan Joao de Deus, Brezilya'da Flamengo'da çalışırlarken de Jesus yokken 2 maça çıkıp 2 galibiyet almıştı.





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