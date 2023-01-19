Jesus'tan Arda Güler kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus'tan Arda Güler kararı
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19 Ocak 2023 19:37
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, takımın genç futbolcusu Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

Jesus, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Arda'nın kupada daha fazla süre alacağını söylemişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;

İrfan Can; Osayi, Samet, Szalai, Lincoln; İsmail, Zajc; Rossi, Arda Güler, King; Valencia.

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