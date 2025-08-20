20 Ağustos
Jayson Tatum'dan Göztepe paylaşımı!

Jayson Tatum, Göztepe'nin yeni transferi olan Jordan Barnes'la ilgili paylaşımı sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun, Barnes ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi.

calendar 20 Ağustos 2025 13:58 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Jayson Tatum'dan Göztepe paylaşımı!
NBA'de Boston Celtics forması giyen dünyaca ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe'nin gönderisini paylaştı.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki İzmir ekibinin bu sene kadrosuna kattığı Jordan Barnes'ı antrenman yaparken yaptığı paylaşımı Tatum da 7,3 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayınladı. Barnes'ın Tatum ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:



 

Temmuz ayında Göztepe'ye imza atan 27 yaşındaki guard Barnes geçen sezon da ülkemizde forma giymişti.

