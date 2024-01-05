Jasikevicius: "Yapılması gereken her şeyi yaptık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ettikleri EuroLeague 19. hafta maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Yapılması gereken her şeyi yaptık'
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05 Ocak 2024 00:16
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ettikleri EuroLeague 19. hafta maçının ardından açıklamalar yaptı.

Jasikevicius, "Çok mutluyum. Oyuncularım bütün maç boyunca sağlam bir performans gösterdi." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Oyuncular yapılması gereken her şeyi yaptılar ve bizim için özellikle Kızılyıldız mağlubiyetinden sonra önemli bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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