Jasikevicius: "Hücumda çok yaratıcıydık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Hücumda çok yaratıcıydık'
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19 Ocak 2025 22:35
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ligdeki Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Jasikevicius, şu sözleri kullandı;

"Biraz ağır ve temposuz başladık. Galatasaray iyi başladı. Biz benchten çok iyi destek aldık. Hücumda çok yaratıcıydık. İki taraflı kazanmak lazım maçları. Bazen şutlar girmez, savunmak zorundasınız. Bazen iyi savunamazsınız, hücum etmek gerekir. İki tarafı da iyi oynamak gerekir."

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