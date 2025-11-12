Jasikevicius: 'Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim'

EuroLeague'in 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup etti ve ligdeki beşinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'de başantrenör Saras Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.
Koç Jasikevicius'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:
"Herkese iyi akşamlar. Oyuncularımızı ve taraftarımızı galibiyet için kutlarım. Özellikle taraftarımıza yürekten teşekkür ederim, bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Türkiye'nin dışında oynadığımız bir maçta bu şekilde desteklendiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Maça gelirsek de ilk 25 dakikayı gayet iyi oynadık, Fenerbahçe basketbolunun standartlarını sahaya yansıttık. Sonraki 10 dakikada ise bir anda maçtan koptuk. Korkunçtu, Maccabi'ye çok kolay sayı şansları tanıdık. Ribaundlarda ve geçiş hücumu savunmasında çok kötüydük, böyle oynayamayız. Yine de sezonun bu noktasında bir şekilde kazanabildiğimiz için çok mutluyum. En önemlisi kazanmaktı.
Bence sezonun bu noktasında hiçbir takım için 40 dakika boyunca harika oynamak mümkün değil. Çok fazla yeni oyuncumuz var ve Avrupa basketbolunu öğrenmeye çalışıyorlar. Muhtemelen bu süreç Ocak veya Şubat ayına kadar devam edecek. Ayrıca henüz tam takım olarak oynayamadığımızı söylemem lazım. Wilbekin'in bir sakatlığı var, bizim için çok önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Zagars da bir süredir aramızda değil. Belki kağıt üstünde 3. oyun kurucu olarak gözüküyor olabilir ama sistemi çok iyi biliyor. Dolayısıyla sabırlı olmamız gerekiyor."
