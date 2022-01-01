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James Harden ve 76ers arasında "ayartma" şüphesi!

NBA takımlarının, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın Philadelphia 76ers'a takası üzerine çıkan söylentiler sebebiyle, bir 'ayartma' durumu olduğundan şüphelendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA takımlarının, Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın Philadelphia 76ers'a takası üzerine çıkan söylentiler sebebiyle, bir 'ayartma' durumu olduğundan şüphelendiği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, Nets'in son takas tarihinden önce Harden için gelen teklifleri değerlendirmeyeceği yönündeki son haberlere rağmen, Harden'ın bu yaz en kısa sürede 76ers'a katılacağına dair spekülasyonlar devam ediyor ve bu ihtimalin, olası bir 'ayartma' durumundan ötürü gerçekleştiği düşünülüyor.

Haynes, Harden'ın Sixers'ın sahibi Michael Rubin ile yakın arkadaş olduğunu ve rakip yöneticilerin, ikilinin Harden'ın bu yaz serbest oyuncu olduğunda Philadelphia'ya katılması üzerine konuştuğuna inandıklarını belirtti.

Haynes ayrıca bu takımların NBA'den, Harden ve Rubin arasında olası bir 'ayartma' ve 'gizli anlaşma' olması ihtimalleri üzerine soruşturma talep etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Harden'ın Brooklyn'deki geleceği, önceki yazın başlarında kontratını uzatmadığı için şüpheye düşmüştü.


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