Jahovic ve Berkan Emir, Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu

Adis Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu. Süper Lig tecrübeli iki oyuncu, teknik direktör İlhan Şahin yönetimindeki İzmir ekibine katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Jahovic ve Berkan Emir, Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu
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13 Eylül 2024 17:19
Adis Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu.

Teknik direktörlüğünü Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin'in yaptığı İzmir temsilcisi, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Adis Jahovic ve Berkan Emir'le anlaştı.

Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.

Son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı.

Narlıdere Belediyespor, ligdeki ilk maçında 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u konuk edecek.

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