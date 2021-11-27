Ja Morant'e "diz burkulması" teşhisi

Ja Morant seems to have suffered an ankle injury in the 1st Quarter.



Will keep you updated on the latest. pic.twitter.com/abzoW6xmKC



— Bally Sports: Grizzlies (@GrizzOnBally) November 27, 2021

Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in sol dizine burkulma teşhisi konduğunu duyurdu.Grizzlies, Morant'ın dönüşü için belli bir tarih vermese de, güncellemelerin "uygun şekilde sağlanacağını" belirtti.Morant, geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde dizinden sakatlanarak, oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.22 yaşındaki oyuncu, boyalı alanına yakın bölgede topu sürdüğü sırada aniden rahatsızlık içinde pas verirken görüldü. Bir süre sahada oturduktan sonra Morant, Memphis'in sağlık personeli tarafından soyunma odasına taşındı:Ja daha sonra Grizzlies'in benchine geri dönmüş olsa da, oyuna bir daha dönmedi. Topallayan yıldız oyuncunun koltuk değneğine ihtiyaç duymadığı görüldü. Hawks maçı 132-100 kazandı.Morant, dün gece öncesinde bu sezon oynadığı 18 maçta 25.3 sayı ortalaması ile kariyer rekoruna ulaşmış durumda ve ayrıca maç başına 7.1 asist, 5.8 ribaund ve 1.7 top çalma istatistiklerine de sahip.