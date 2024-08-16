İzmir'de sahne Youssef En-Nesyri'nin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İzmir'de oynanacak Göztepe maçında kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor. Lille karşısında 11'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, cezası nedeniyle oynayamayacak.
Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adamın Adana Demir maçında olduğu gibi Szymanski'yi İsmail Yüksek'in yanına çekecek ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek.
Ayrıca Lille maçında sonradan oyuna giren Bright Osayi-Samuel ile Youssef En-Nesyri'nin de 11'de forma giymesi bekleniyor. Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerinde ilk kez sahaya ilk 11'de çıkmış olacak.
Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adamın Adana Demir maçında olduğu gibi Szymanski'yi İsmail Yüksek'in yanına çekecek ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek.
Ayrıca Lille maçında sonradan oyuna giren Bright Osayi-Samuel ile Youssef En-Nesyri'nin de 11'de forma giymesi bekleniyor. Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerinde ilk kez sahaya ilk 11'de çıkmış olacak.