İzmir'de sahne Youssef En-Nesyri'nin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İzmir'de sahne Youssef En-Nesyri'nin
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16 Ağustos 2024 08:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İzmir'de oynanacak Göztepe maçında kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor. Lille karşısında 11'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, cezası nedeniyle oynayamayacak.

Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adamın Adana Demir maçında olduğu gibi Szymanski'yi İsmail Yüksek'in yanına çekecek ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek.



Ayrıca Lille maçında sonradan oyuna giren Bright Osayi-Samuel ile Youssef En-Nesyri'nin de 11'de forma giymesi bekleniyor. Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerinde ilk kez sahaya ilk 11'de çıkmış olacak.



 
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