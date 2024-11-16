UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, Karadağ deplasmanına konuk oldu. İzlanda, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Orri Oskarsson ve 88. dakikada Isak Johannesson attı.
Bu sonucun ardından İzlanda, grupta 7 puana yükseldi. Karadağ, 5 maçta puanla tanışamadı.
İzlanda, gruptaki bir sonraki maçında Galler deplasmanına gidecek. İzlanda, bu maçı kazanırsa A Milli Takım'ın ardından gruptan çıkacak. Karadağ, sahasında A Milli Takımımızı ağırlayacak.
Mücadelede İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Orri Oskarsson ve 88. dakikada Isak Johannesson attı.
Bu sonucun ardından İzlanda, grupta 7 puana yükseldi. Karadağ, 5 maçta puanla tanışamadı.
İzlanda, gruptaki bir sonraki maçında Galler deplasmanına gidecek. İzlanda, bu maçı kazanırsa A Milli Takım'ın ardından gruptan çıkacak. Karadağ, sahasında A Milli Takımımızı ağırlayacak.