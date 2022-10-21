Itoudis: 'Duruşumuz test edildi'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Valencia Basket karşısında alınan 79-77'lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Itoudis, "Öncelikle takımı galibiyetten ötürü tebrik ederim. Üçüncü çeyrekte aslında nasıl oynamamız gerektiğini görmüş olduk. Valencia'nın yaratıcığına son verdik. Farklı savunma şemalarıyla geldik. Savunmadan sayı üretmeyi başardık. İlk yarı çok sayı kaçırdık. Daha sonra üst üste atışlarla öz güven ve rahatlama geldi, öne geçtik. Üçüncü çeyrek açısından çok iyiydik. Sonuna kadar da böyle gidebilirdi. 34 sayı çok fazla şey söylüyor ama üst üste bazı hatalarımız oldu. Maçın sonuna doğru yine de mola almadım. Savunma ve oyunumuz çok iyiydi. Valencia'yı da tebrik ediyorum ama 12 asiste onları bırakmayı başardık. Bugünün de en önemli faktörü buydu. Hem takıma hem de taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Üçüncü çeyrek sonrası takımda neler değiştiğiyle ilgili Yunan başantrenör, "Bu maçta aslında duruşumuz test edildi. Biz de dik durduk. Kazanmayı başardık. Bizim açımızdan da iyi bir deneyim oldu. Soyunma odasında konuştuklarımızı tam olarak burada söylemem ama bazı klipler izledik. Valencia'nın rahat olduğu anda ve Anadolu Efes'e karşı yaptıklarına baktık ve bizim nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk. Savunma açısından farklı şeyler yapmamız gerektiğini konuştuk. Oyuncuları tebrik ediyorum. Büyük efor sarf ettiler. Sayı buldukça, savunma arttıkça, özgüven geldi." dedi.



"Nigel Hayes ve Johnathan Motley ikinci yarının tamamında oynadı. Bu akışta verdiğiniz bir karar mıydı?" Dimitris Itoudis, "Kesinlikle öyle. Neler olduğunu izleyip o anda karar veriyoruz. Uzunlar devredeydi. Metecan Birsen'den de faydalandık. Wilbekin'i dinlendirdik. Hiçbir şey kazara olmuyor. Kapalı kapılar arkasında çok şey çalışıyoruz. Kamera önüne geçince de en iyimizi göstermeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.



Nigel Hayes-Davis performansı içinse Itoudis, "Bu aslında neden onu seçtiğimizin bir göstergesi. Çok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. İşini çok severek yapıyor. Bugünde çok fazla alanda ve pozisyonda oynadı. Çok zorlandığı anlar oldu ama aynı zamanda çok fazla şey de yaptı. Aynı şekilde Metecan'da da bu potansiyel var. Sevmek ve ekstra efor koymak çok önemli. Mesala Nigel, Asvel maçı sonrası tekrar şut atmaya başladı. Kazanmak kamera önünde oluyor ama asıl ödül kamera arkasında oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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