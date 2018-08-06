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İtalya'da görüntülü VAR kararı!

İtalya Serie A'da maçlarda verilen VAR kararlarının tekrarları, stadyumlarda yer alan ekranlardan verilecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya'da görüntülü VAR kararı!
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06 Ağustos 2018 19:29
Geçen sezon VAR sistemine geçen İtalya Serie A'da yeni sezon görüntülerin stadyumlardaki ekranlardan verileceği açıklandı.

VAR gerektiren kararlarda sadece maçın hakemi, pozisyonun tekrarını izleyebiliyordu. İtalya'da ise pozisyonun tekrarını tüm stadyum izleyebilecek.

HAKEM KARARININ ARDINDAN GÖSTERİLECEK

Pozisyonların tekrarını ise hakemin kararı vermesinin ardından stadyum ekranlarına aktarılacağı belirtildi.

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