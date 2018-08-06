İtalya'da görüntülü VAR kararı!

Geçen sezon VAR sistemine geçen İtalya Serie A'da yeni sezon görüntülerin stadyumlardaki ekranlardan verileceği açıklandı.
VAR gerektiren kararlarda sadece maçın hakemi, pozisyonun tekrarını izleyebiliyordu. İtalya'da ise pozisyonun tekrarını tüm stadyum izleyebilecek.
HAKEM KARARININ ARDINDAN GÖSTERİLECEK
Pozisyonların tekrarını ise hakemin kararı vermesinin ardından stadyum ekranlarına aktarılacağı belirtildi.
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VAR gerektiren kararlarda sadece maçın hakemi, pozisyonun tekrarını izleyebiliyordu. İtalya'da ise pozisyonun tekrarını tüm stadyum izleyebilecek.
HAKEM KARARININ ARDINDAN GÖSTERİLECEK
Pozisyonların tekrarını ise hakemin kararı vermesinin ardından stadyum ekranlarına aktarılacağı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın