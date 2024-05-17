İtalya set vermeden kazandı

Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmasında İtalya Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya set vermeden kazandı
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17 Mayıs 2024 22:02
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşılaştı.

Müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrılan İtalya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında Polonya'ya 3-0 yenilmiş, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 yenmişti.

İtalya, "Filenin Sultanları" ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında dün Japonya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise dördüncü mücadelesine Fransa karşısında çıkacak.

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