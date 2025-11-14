13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

İtalya, Moldova'yı son nefeste yendi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri I grubu 7. maçında İtalya, deplasmanda Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 14 Kasım 2025 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya, Moldova'yı son nefeste yendi!
2026 Dünya Kupası Elemeleri I grubu 7. maçında İtalya, deplasmanda Moldova'ya konuk oldu.

Zimbu'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Gianluca Mancini ve 90+2. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

DÜNYA KUPASI BİLETİ MUCİZELERE KALDI

Bu sonuçla birlikte İtalya, gruptaki puanını 18'e yükselterek mucizelere kalan Dünya Kupası'na direkt katılma şansını son haftaya taşıdı. İtalya, son hafta lider Norveç'i konuk edecek. Norveç'in 17 averajlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Moldova ise tek puanla grubun son sırasında konumlandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
