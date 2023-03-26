Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Malta ile İtalya karşı karşıya geldi.
Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matthew Guillaumier'den (kendi kalesine) geldi.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki ikinci maçında 3 puanı aldı. Malta ise 2. maçında da puan elde edemedi.
Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matthew Guillaumier'den (kendi kalesine) geldi.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki ikinci maçında 3 puanı aldı. Malta ise 2. maçında da puan elde edemedi.
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