İtalya, Malta deplasmanında ilk puanını aldı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Malta'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya, Malta deplasmanında ilk puanını aldı
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26 Mart 2023 23:47
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Malta ile İtalya karşı karşıya geldi.

Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 2-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada  Matthew Guillaumier'den (kendi kalesine) geldi. 

Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki ikinci maçında 3 puanı aldı. Malta ise 2. maçında da puan elde edemedi.

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