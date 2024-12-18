İtalya'dan Galatasaray - Dybala haberine flaş manşet!

Roma'nın tecrübeli isimlerinden Paulo Dybala ile ilgilenen Galatasaray için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yönetim, yıldız ismin menajeri Carlos Novel ile RAMS Park Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirmişti.
Corriere dello Sport, transfer süreci hakkında bir haber yaptı. Yapılan bu haberin başlığında ise 'Dybalatasaray' kelimesini kullandı.
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Yönetim, yıldız ismin menajeri Carlos Novel ile RAMS Park Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirmişti.
Corriere dello Sport, transfer süreci hakkında bir haber yaptı. Yapılan bu haberin başlığında ise 'Dybalatasaray' kelimesini kullandı.
İŞTE ATILAN MANŞET: