İtalya'dan Galatasaray - Dybala haberine flaş manşet!

Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgilenen Galatasaray için İtalyan basını sürpriz bir manşet attı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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İtalya'dan Galatasaray - Dybala haberine flaş manşet!
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18 Aralık 2024 12:19
Roma'nın tecrübeli isimlerinden Paulo Dybala ile ilgilenen Galatasaray için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yönetim, yıldız ismin menajeri Carlos Novel ile RAMS Park Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Corriere dello Sport, transfer süreci hakkında bir haber yaptı. Yapılan bu haberin başlığında ise 'Dybalatasaray' kelimesini kullandı.

İŞTE ATILAN MANŞET:




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