İtalya'da deprem sebebiyle saydı duruşu kararı!

İtalya'da maçlar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya'da deprem sebebiyle saydı duruşu kararı!
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11 Şubat 2023 18:31
İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirdi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.

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