İsviçre'den elemelere harika başlangıç!

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 2. hafta maçında İsviçre, sahasında Slovenya'yı konuk etti.



St. Jakobs-Arena'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı.



İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nico Elvedi, 33. dakikada Breel Embolo ve 38. dakikada Dan Ndoye kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Danimarka elemelere 2'de 2 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 1 puanda kaldı.



Grupta gelecek hafta İsviçre, İsveç'e konuk olacak. Slovenya ise Kosova deplasmanında mücadele edecek.