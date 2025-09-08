08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-1
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
4-0
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-0
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-0
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-2
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-3
08 Eylül
İsrail-İtalya
4-5
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
1-0

İsviçre'den elemelere harika başlangıç!

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 2. hafta maçında İsviçre, sahasında Slovenya'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 08 Eylül 2025 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İsviçre'den elemelere harika başlangıç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 2. hafta maçında İsviçre, sahasında Slovenya'yı konuk etti.

St. Jakobs-Arena'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nico Elvedi, 33. dakikada Breel Embolo ve 38. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Danimarka elemelere 2'de 2 ile başladı ve liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 1 puanda kaldı.

Grupta gelecek hafta İsviçre, İsveç'e konuk olacak. Slovenya ise Kosova deplasmanında mücadele edecek.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.