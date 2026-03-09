09 Mart
İşte Uğurcan Çakır'ın sırrı!

Galatasaray'daki performansı ile dikkat çeken Uğurcan Çakır'ın başarısının altında ekstra çalışma yatıyor.

calendar 09 Mart 2026 08:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş derbisinde kurtarışlarıyla ön plana çıkan Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana üzerine koyarak devam ediyor. Ancak, tecrübeli file bekçisinin hem A Milli Takımı hem de sarı-kırmızılılardaki başarısı tesadüf değil...

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gelirken de kendini ispat etmiş bir kaleciydi. Trabzonspor uzun süre sonra şampiyon olurken, bordo-mavililerin kaptanıydı. A Milli Takımımız'ın birinci kalecisiydi. Üstelik, Trabzonspor kötüyken bile istatistiklerde en iyi durumda futbol camiasının karşısına çıkıyordu.

OYUN KURMADA DA BAŞARILI

Kaleden oyun kurma da Uğurcan Çakır için yeni bir şey değil... 2017-18 sezonunda Karabük maçında Yusuf Yazıcı'ya, 2019-20 sezonunda Beşiktaş maçında Nwakaeme'ye attığı gol pasları hatırlarda... Üstelik, Türkiye ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçında da yaptığı kale vuruşuyla, Cengiz Ünder'in golünün asisti de Uğurcan'dan gelmişti.

EKSTRA ÇALIŞMA

Trabzonspor'dan maddi anlamda fedakarlık yaparak Galatasaray'a gelen Uğurcan için hayalinde hep Şampiyonlar Ligi vardı. Nitekim, tecrübeli file bekçisi salı günü yine Liverpool karşısına çıkacak. Baskıya karşı dirençli, lider özellikte bir futbolcu olan Uğurcan Çakır, çalışmaya da doyamıyor. Başarılı file bekçisi, Kemerburgaz dışındaki zamanlarda da evinde ter döküyor. Evinin alt tarafına fitness odası yaptıran Uğurcan'ın ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

