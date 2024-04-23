İşte Süper Lig'de VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."VAR: "Onaylıyorum."VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sahada incelemeye davet ediyorum. Savunma oyuncusunun topa dokunduğunu görüyorsun. Hücum oyuncusunun teması da bizim için minimum seviyede."Çağdaş Altay: "Teşekkür ederim. Köşe vuruşu ile oyunu başlatıyorum."AVAR: "Hakem atışı değil mi?"Çağdaş Altay: "Top çıktıktan sonra penaltıyı çaldım değil mi? Tabii ki çıktıktan sonra kornerle başlayacağım."AVAR: "Penaltı kararını iptal ediyorsun, hakem atışıyla başla."VAR: "Çağdaş, potansiyel faul için sana APP'de sahada inceleme öneriyorum. Hücum oyuncusu topla oynamıyor."Çağdaş Altay: "Temas nerede? Tamam, serbest vuruş veriyorum ve golü iptal ediyorum."