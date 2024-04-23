İşte Süper Lig'de VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Süper Lig'de VAR kayıtları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2024 19:36
Son güncelleme 23 Nisan 2024 20:33
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Sivasspor - Fenerbahçe 87. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltı

VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."

VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

VAR: "Onaylıyorum."


Kayserispor - Trabzonspor 27. dakikada Kayserispor'un iptal olan penaltısı

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sahada incelemeye davet ediyorum. Savunma oyuncusunun topa dokunduğunu görüyorsun. Hücum oyuncusunun teması da bizim için minimum seviyede."

Çağdaş Altay: "Teşekkür ederim. Köşe vuruşu ile oyunu başlatıyorum."

AVAR: "Hakem atışı değil mi?"

Çağdaş Altay: "Top çıktıktan sonra penaltıyı çaldım değil mi? Tabii ki çıktıktan sonra kornerle başlayacağım."

AVAR: "Penaltı kararını iptal ediyorsun, hakem atışıyla başla."

Kayserispor - Trabzonspor 52. dakikada Trabzonspor'un iptal olan golü

VAR: "Çağdaş, potansiyel faul için sana APP'de sahada inceleme öneriyorum. Hücum oyuncusu topla oynamıyor."

Çağdaş Altay: "Temas nerede? Tamam, serbest vuruş veriyorum ve golü iptal ediyorum."


İşte haftanın tüm VAR kayıtları:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery