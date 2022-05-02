İşte Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.
Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.
Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-2
GZT Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTA
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.
Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.
Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-2
GZT Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|35
|22
|11
|2
|65
|31
|34
|77
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|35
|20
|8
|7
|67
|37
|30
|68
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|35
|19
|7
|9
|60
|40
|20
|64
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|35
|18
|6
|11
|52
|34
|18
|60
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|35
|16
|7
|12
|61
|57
|4
|55
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|35
|14
|12
|9
|52
|46
|6
|54
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|15
|8
|12
|44
|50
|-6
|53
|8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|35
|14
|10
|11
|50
|42
|8
|52
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|35
|14
|10
|11
|46
|42
|4
|52
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|14
|7
|14
|50
|55
|-5
|49
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|35
|12
|12
|11
|47
|45
|2
|48
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|35
|13
|8
|14
|58
|50
|8
|47
|13.GALATASARAY A.Ş.
|35
|13
|8
|14
|47
|50
|-3
|47
|14.GZT GİRESUNSPOR
|35
|12
|7
|16
|38
|41
|-3
|43
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|35
|11
|10
|14
|49
|58
|-9
|43
|16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|35
|11
|9
|15
|45
|52
|-7
|42
|17.ALTAY
|35
|9
|6
|20
|35
|50
|-15
|33
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|35
|9
|6
|20
|40
|66
|-26
|33
|19.GÖZTEPE A.Ş.
|35
|7
|7
|21
|39
|65
|-26
|28
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|35
|5
|5
|25
|26
|60
|-34
|20
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
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