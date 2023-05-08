İşte Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 12:54
Azerbaycan'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 17-21 Mayıs tarihlerinde başkent Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'yi grupta Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Neriman Aleyna Kocamaz, İpek Akçakanat, bireyselde ise Viktoria Sidorova ve Nehir Serap Özdemir temsil edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery