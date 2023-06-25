İşte Real Madrid'in teklifi, PSG'nin talebi

Karim Benzema'nın ayrılmasının ardından forvet hattına yıldız transfer yapmak isteyen Real Madrid gözünü Kylian Mbappe'ye çevirdi.



Geçen sezondan bu yana Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Fransız yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı.



220 MİLYON VERDİLER



Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kardoya katmak için gözünü karartmış durumda. İspanyol kulübü Mbappe için PSG'ye 200 milyon euro net bonservis ve 20 milyon da bonuslar olacak şekilde toplamda 220 milyon euro teklif etti.



Fransız kulübüyse gelen bu sansasyonel teklifi reddetti ve Real Madrid'e 250 milyon euro'su direkt, 50 milyonu bonuslar olacak şekilde toplamda 300 milyon euro istediğini İspanyol kulübüne bildirdi.



Kylian Mbappe'nin menajeri önceki aylarda konuştuklarını ancak transferin gerçekleşme ihtimalinin ilk defa bu kadar yakın olduğunu söyledi.



43 MAÇA ÇIKTI



PSG formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol atarken 10'da asist katkısı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ