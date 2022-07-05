İşte PSG'nin yeni teknik direktörü!

"FARKLI BİR YAKLAŞIMIM OLACAK"

"KÖKENİMİ BİR KENARA BIRAKTIM"

LILLE İLE TARİHİ BAŞARI

Christophe Galtier



Bir Yükseliş Hikayesi🚀



Antrenörlük Kariyeri

99-01 Marsilya

01-02 Aris

02-04 Bastia

04-04 Al Ain

05-05 Portsmouth

07-08 Lyon

08-09 St.Etienne



Teknik Direktörlük Kariyeri

09-17 St.Etienne

17-21 Lille

21-22 Nice

22-❓Paris Saint-Germain pic.twitter.com/irpHIXC9M3



— Sporx (@sporx) July 5, 2022

Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino'nunn boşluğunu doldurdu. Fransız devi yaptığı açıklamada, Christope Galtier ile anlaştığını duyurdu.Tecrübeli çalıştırıcıyla 2024 yılana kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Fransız çalıştırıcı son olarak bir başka Ligue 1 ekibi Nice'i çalıştırmıştı.Basın toplantısında PSG'de göreve başlamasından dolayı gurur duyduğunu kaydeden Galtier,ifadelerini kullandı.sözlerini kullanan Fransız teknik adam,dedi.Son dönemde hakkında ayrılık haberleri çıkan Neymar için,yorumunda bulunan 55 yaşındaki teknik adam, bir diğer yıldız Kylian Mbappe için isediye konuştu.Galtier, teknik adamlık kariyerinde zirvesini Lille'de yaşadı. Fransız teknik adam yönetiminde Lille, 2020-2021 sezonunu PSG'nin önünde şampiyon olarak tamamlayıp, 10 yıllık hasretine son verdi. Şampiyonluk sonrası takımın başından ayrılan Galtier, geçen sezon Nice'i çalıştırdı. Fransız teknik adam idaresindeki takım, ligi 9. sırada tamamladı.