İşte Hull City'nin Abdülkadir teklifi!

Trabzonspor transfer haberleri: Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor. 24 yaşındaki futbolcu için toplam 6 milyon euro'luk teklif masada.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Hull City'nin Abdülkadir teklifi!
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28 Ocak 2024 12:27
Trabzonspor'da ayrılma talebi sonrası antrenmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür, kadro dışı bırakılmıştı.

24 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'a en ciddi teklif Pendikspor'dan gelmesine rağmen Abdülkadir bu kulübe gitmeye sıcak bakmamıştı. Kariyerini yurt dışında sürdürmek isteyen Ömür konusunda Hull City teklifini artırdı ve anlaşma zemini oluştu.

İngiliz ekibinin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın bizzat Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştüğü belirtildi. Kiralama, zorunlu satın alma ve bonuslar içeren toplamda 6 milyon Euro'luk bir teklif masada.

Abdülkadir Ömür, Hull City ile her konuda anlaşmaya varırken, kısa zamanda bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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