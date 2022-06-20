İşte Dimitris Itoudis'in ilk 2 transferi!

ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'i getirdikten sonra hemen yeni sezon çalışmalarına başladı.
Önce pota altı oyuncuları Danilo Barthel ve Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırdığını açıklayan sarı-lacivertlilier, daha sonra ABD'li pivot Johnathan Motley ve milli basketbolcu Samet Geyik'i renklerine bağladığını duyurdu.
Johnathan Motley için kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Motley'in ardından Samet Geyik'i açıklayan Fenerbahçe, milli yıldızın transferini, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik (2.06, 1993) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleriyle açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi Lokomotiv Kuban'da geçiren Motley, EuroCup'ta 9 maçta forma giyen Birleşik Amerikalı uzun oyuncu 21.2 sayı (%64.5 iki sayı, %73.4 serbest atış), 7.0 ribaund, 1.3 asist, 1.1 blok, 0.9 top çalma ve 23.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Motley, VTB Ligi'nde ise 25 maçta forma giydi ve 19.1 sayı (%60.9 iki sayı, %80 serbest atış), 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma istatistikleri tutturdu.
Milli oyuncu Samet Geyik ise geçtiğimiz sezon Türk Telekom formasıyla EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı (%55.9 iki sayı, %33.3 3 sayı, %66.7 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı (%46.25 iki sayı, %38.24 üç sayı, %75.61 serbest atış), 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.
Önce pota altı oyuncuları Danilo Barthel ve Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırdığını açıklayan sarı-lacivertlilier, daha sonra ABD'li pivot Johnathan Motley ve milli basketbolcu Samet Geyik'i renklerine bağladığını duyurdu.
Johnathan Motley için kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Motley'in ardından Samet Geyik'i açıklayan Fenerbahçe, milli yıldızın transferini, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik (2.06, 1993) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleriyle açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi Lokomotiv Kuban'da geçiren Motley, EuroCup'ta 9 maçta forma giyen Birleşik Amerikalı uzun oyuncu 21.2 sayı (%64.5 iki sayı, %73.4 serbest atış), 7.0 ribaund, 1.3 asist, 1.1 blok, 0.9 top çalma ve 23.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Motley, VTB Ligi'nde ise 25 maçta forma giydi ve 19.1 sayı (%60.9 iki sayı, %80 serbest atış), 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma istatistikleri tutturdu.
Milli oyuncu Samet Geyik ise geçtiğimiz sezon Türk Telekom formasıyla EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı (%55.9 iki sayı, %33.3 3 sayı, %66.7 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı (%46.25 iki sayı, %38.24 üç sayı, %75.61 serbest atış), 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.