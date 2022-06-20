İşte Dimitris Itoudis'in ilk 2 transferi!

Johnathan Motley için kulüpten yapılan açıklamada;

ifadelerine yer verildi.





EuroCup'ta 9 maçta forma giyen Birleşik Amerikalı uzun oyuncu 21.2 sayı (%64.5 iki sayı, %73.4 serbest atış), 7.0 ribaund, 1.3 asist, 1.1 blok, 0.9 top çalma ve 23.9 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Motley, VTB Ligi'nde ise 25 maçta forma giydi ve 19.1 sayı (%60.9 iki sayı, %80 serbest atış), 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma istatistikleri tutturdu.



Milli oyuncu Samet Geyik ise geçtiğimiz sezon Türk Telekom formasıyla EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı (%55.9 iki sayı, %33.3 3 sayı, %66.7 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı (%46.25 iki sayı, %38.24 üç sayı, %75.61 serbest atış), 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.





ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, başantrenörlüğegetirdikten sonra hemen yeni sezon çalışmalarına başladı.Önce pota altı oyuncuları Danilo Barthel ve Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırdığını açıklayan sarı-lacivertlilier, daha sonra ABD'li pivotve milli basketbolcurenklerine bağladığını duyurdu.Motley'in ardından Samet Geyik'i açıklayan Fenerbahçe, milli yıldızın transferini,ifadeleriyle açıkladı.Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi Lokomotiv Kuban'da geçiren Motley,