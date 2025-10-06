05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0

İşte Davinson Sanchez'i bekleyen ceza!

Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Davinson Sanchez'in 2 maç ceza alması bekleniyor.

06 Ekim 2025
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, ligde iki maç formasından uzak kalabilir.

Beşiktaş derbisinde Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Kolombiyalı savunma oyuncusunun, 2 maç ceza alması bekleniyor.

Sanchez, iki maç ceza alması durumunda Başakşehir ve Göztepe maçlarında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun da bu maçlarda forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan bu gelişmelerin ardından savunma kurgusunda mecburen değişiklik yapacak. 

