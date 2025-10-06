İşte Davinson Sanchez'i bekleyen ceza!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, ligde iki maç formasından uzak kalabilir.
Beşiktaş derbisinde Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Kolombiyalı savunma oyuncusunun, 2 maç ceza alması bekleniyor.
Sanchez, iki maç ceza alması durumunda Başakşehir ve Göztepe maçlarında takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun da bu maçlarda forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan bu gelişmelerin ardından savunma kurgusunda mecburen değişiklik yapacak.
Beşiktaş derbisinde Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Kolombiyalı savunma oyuncusunun, 2 maç ceza alması bekleniyor.
Sanchez, iki maç ceza alması durumunda Başakşehir ve Göztepe maçlarında takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun da bu maçlarda forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan bu gelişmelerin ardından savunma kurgusunda mecburen değişiklik yapacak.