İşte Dakar Rallisi'nde zirvede yer alan isimler

2023 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Arjantinli Luciano Benavides kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail ile Riyad şehirleri arasındaki 358 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 13 dakika 12 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.



Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid), Katarlı pilotun 3 dakika 29 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) ise liderin 8 dakika 52 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Bu arada etap öncesi genel klasmanda ikinci sırada bulunan Fransız Stephane Peterhansel (Audi), kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Otomobilde 8, motosiklette 6 olmak üzere organizasyonda 14 kez şampiyonluk yaşayan Peterhansel, yardımcı pilotu Edouard Boulanger'nin sakatlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından Dakar Rallisi'nden çekildi.



Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah, en yakın takipçisi Lategan ile arasındaki farkı 1 saat 6 dakika 50 saniyeye çıkardı.





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