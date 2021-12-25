İşte Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sırrı!

Rachid Ghezzal, Göztepe maçında attığı golle klasını gösterdi. Cezayirli yıldızın zaferi getiren golünün arkasında, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin kendisine verdiği özel görevin olduğu ortaya çıktı!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sırrı!
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25 Aralık 2021 10:27
Beşiktaş'ın Cezayirli süper starı Rachid Ghezzal, Göztepe ile Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye damgasını vurmuştu.

Tecrübeli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü bulup Siyah-Beyazlılar'ın 2-1 kazanmasını sağladı. Geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın mimarı olan Ghezzal, bu sezon özellikle skor üretme konusunda sorunlar yaşıyordu.

Asist değil gol kovalayacak!

Takımın ileri hattında görev yapan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in son dokunuşlardaki istikrarsızlığı sebebiyle birçok önemli pası asiste dönüşmeyen Ghezzal'ın, Göztepe maçı öncesinde teknik sorumlu Önder Karaveli'den aldığı şut emrini uyguladığı ve skorer kimliğini ön plana çıkararak Kartal'a zaferi getirdiği bildirildi. Özellikle takım çalışmalarında ceza sahası dışından birbiri ardına klas gollere imza atan Ghezzal, hocasının kendisinden daha fazla sorumluluk almasını istemesi sonrasında gerekeni yapıp golünü attı.


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