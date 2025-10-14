13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaştığı yeni sözleşmede tüm bonusların gerçekleşmesi halinde toplam 6 milyon Euro kazanacak.

calendar 14 Ekim 2025 09:02
Fotoğraf: AA
İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile imzaladığı yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Barış, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 6 milyon Euro ücret kazanacak.

Yaz transfer döneminde NEOM kulübünden gelen teklifle birlikte yaşanan "kriz"in ardından Galatasaray Barış Alper'i satmama kararı alarak takımda tuttu. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yeni bir sözleşme verdiği aktarılırken anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesi şu maddeleri içeriyor:

Garanti ücret: 3 milyon euro

Sadakat bonusu: 500 bin euro

20 maç oynaması halinde: 2 milyon euro

20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin euro

Bu anlaşmayla birlikte Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri haline geldi.

"TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK"

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık." ifadelerini kullandı.

NEOM TEKLİFİ KRİZ YARATMIŞTI

Yeni sözleşmeden önce Barış Alper Yılmaz'a, Suudi Arabistan ekibi NEOM FC tarafından ciddi bir transfer teklifi yapıldı. NEOM'un, oyuncu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis ve yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi.

Galatasaray yönetimi, bu astronomik teklife rağmen transferi kesin bir dille reddetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.