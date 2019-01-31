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İstanbulspor'da Jerry Akaminko ile yollar ayrıldı!

İstanbulspor Ganalı Jerry Akaminko'nun sözleşmesi feshedildi.

Kaynak: AA
İstanbulspor'da Jerry Akaminko ile yollar ayrıldı!
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31 Ocak 2019 21:19
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Ganalı savunma oyuncusu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jerry Akaminko'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Akaminko, bu sezon 7 müsabakada sarı-siyahlı formayı giydi.

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