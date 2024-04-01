İstanbulspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.
Oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Çaykur Rizespor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.
İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.
Oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Çaykur Rizespor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.
İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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