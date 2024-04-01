İstanbulspor'un rakibi Çaykur Rizespor

İstanbulspor, Süper Lig'in 31. haftasında salı günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'un rakibi Çaykur Rizespor
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01 Nisan 2024 13:53
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.

Oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Çaykur Rizespor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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