İstanbulspor için kritik maç; Kasımpaşa

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.
37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.
Son maçında Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 35 puanla 15. sırada bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.
37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.
Son maçında Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 35 puanla 15. sırada bulunuyor.