Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Samsunspor 4-1 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 77. dakikalarda Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.



8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇTI



Samsunspor'da Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikalarda kazanılan iki penaltıyı da gole çeviremedi.



KENDİ SAHASINDA KAZANAMIYOR



Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Samsunspor, galibiyet sayısını 7 maça çıkardı. 4 maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa ise bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı. Sami Uğurlu'nun takımı kendi sahasında ligde henüz galip gelemedi.



Samsunspor bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Winck'in Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Ntcham'ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



27. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Korner sonrasında meşin yuvarlağa Opoku'nun eliyle temas etmesinin ardından hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. 28'inci dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Ntcham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





68. dakikada Samsunspor'un beraberlik golü geldi. Emre Kılınç'ın sağdan verdiği pasla ceza sahası önünde topla buluşan Holse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



71. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.



77. dakikada Samsunspor skoru 3-1 yaptı. Opoku'nun faulü sonrasında sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Zeki Yavru, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası önündeki Holse'ye çıkardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



86. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Dimata'nın soldan içeri çevirdiği topu Tait, ceza sahası içinde ağlara yolladı: 1-4.



Samsunspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Temel, Mert Bulut



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Barak), Aytaç Kara (Dk. 75 Cafu), Brekalo (Dk. 71 Sadık Çiftpınar), Da Costa (Dk. 82 Sinan Alkaş)



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Tait), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90 Haluk Mustafa Tan), Holse, Schindler (Dk. 60 Laura), Moundilmadji (Dk. 60 Dimata)



Goller: Dk. 31 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 68 ve 77 Holse, Dk. 71 Soner Aydoğdu, Dk. 86 Tait (Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Ben Ouanes, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 45+4 Hajradinovic, Dk. 76 Opoku (Kasımpaşa), Dk. 45+4 Van Drongelen, Dk. 49 Ntcham (Samsunspor)



