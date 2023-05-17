Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında iki İtalyan devi Inter ile Milan karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skorla İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final biletini alan ilk takım oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken iki takımın denk mücadelesi dikkat çekti. Inter ilk maçın skoruna güvenmeden, savunma planından taviz vermezken Milan savunmasında açık vermeden gol bulmaya devam etti.



İkinci yarıda Milan topa daha fazla sahip olmasına rağmen kaleyi bulan şut bulmakta zorlandı. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise Lukaku, sol çaprazdaki Lautaro'ya indirdi. Yerden kalecinin ayağının dibine sert bir şut atan Lautaro Martinez takımını öne geçirmeyi başardı.



İlk 11'de maça başlayan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının İstanbul yürüyüşünde en büyük pay sahiplerinden biri olmayı da başardı.



Inter'in İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Manchester City ile Real Madrid'in kapışmasının ardından belli olacak.



İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak.



Inter, 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak



Bu sonuçla Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.



Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.



Bu arada Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.



Inter'in finaldeki rakibi ise yarın belli olacak. İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.



