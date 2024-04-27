İsrail basınından Ergin Ataman'a hakaret

NE OLMUŞTU?





"Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız"



İşte Ataman'ın Maccabi maçı yaptığı açıklamaların tamamı;

Ataman'ın Maccabi heyetinden bir isme,

Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum"

İsrail basınından Walla isimli internet sitesi, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan gerginliklerin ardından olay yaratan bir yazı paylaştı.Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'u hedef alan yazıda başlık olarakibaresi yer alırken Ataman'ın ve Giannakopoulos'un Maccabi'ye yönelik tutumları çok sert bir dille ele alındı.Walla sitesinde yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı;"Maccabi Tel Aviv ve Panathinaikos yıllarca karşılıklı dostluk ve takdirle birbirleriyle mücadele etti ve hatta Dimitris Giannakopoulos, Maccabi'yi 'gerçek dostlar' olarak tanımladı. Onun ve 'ikiz kardeşinin' saha kenarındaki davranışları, Avrupa'nın Lakers ve Celtics'ini müttefiklikten düşmanlığa çevirme tehdidi yaratıyor.Suç ortağı Giannakopoulos'u 'ikiz kardeşim' olarak tanımlıyor koç Ergin Ataman. Giannakopoulos gibi Türk koçun da skandallara ve tartışmalı olaylara abartılı bir düşkünlüğü var ve Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan seride ikilinin bir araya gelerek uzun ve kalıcı bir skandal yaratacağına dair tüm tahminler gerçekleşti.Ataman sezon başında 'Giannakopoulos ve ben ikiz kardeş gibiyiz. Aynı malzemeden yapılmışız, aynı karaktere sahibiz' demişti. Geçtiğimiz hafta, yukarıda bahsedilen cümlenin acı verici bir şekilde doğru olduğunu gösterdi: Giannakopoulos yangına körükle gidiyor, Ataman da hemen her yangına körükle gitmeye özen gösteriyor."Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 95-79'luk galibiyetin ardından Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemiş veifadelerini kullanmıştı."Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv ile oynanan play-off serisi ikinci maçının ardından soyunma odasında yaşadığını ifade ettiği gerginliğe dair görüntüler ortaya çıktı.dediği duyuldu.