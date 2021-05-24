Isparta 32 ve Bucaspor 1928 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig play-off maçları sonucunda Isparta 32 ve Bucaspor 1928 2. Lig'e adını yazdırdı.
3. Lig 1-2. Grup play-off finalinde İskenderun FK'ya 3-2 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928 ve 3-4. Grup play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Bursa Yıldırımspor'a 5-2 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor 2. Lig'e yükseldi.
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FK
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk. 82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk. 73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk. 77 Cuma Menize), Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Tunç Murat Behram
İskenderun: Ramazan Haklı (Dk. 18 Onur Parlar), Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy (Dk. 101 Emre Hasan Balcı), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu (Dk. 60 Yüksel Kayaalp), Burak Temir, Recep Metin (Dk. 101 Feyzullah Şahin Güneş), Mustafa Öztürk (Dk. 95 Uğur Uğur)
Goller: Dk. 78 Nureddin Ersoy, Dk. 105 Feyzullah Şahin Güneş (İskenderun), Dk. 83 Berke Bıyık, Dk. 92 Tunç Murat Behram (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Dk. 64 Yüksel Kayaalp, Dk. 86 Mutlu İlengöz, Dk. 90+8 Recep Metin, Dk. 108 Emre Hasan Balcı, Dk. 111 Burak Temir (İskenderun), Dk. 86 Ufuk Er (Bucaspor 1928)
ISPARTA 32 - BURSA YILDIRIMSPOR
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Isparta 32: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin (Dk. 119 Kemal Ünal), Serdar Ümit Deniz (Dk. 99 Muhammed Çoban), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Mustafa Diler (Dk. 46 Mustafa Acar), Kerem Pala (Dk. 71 Emre Fırtına), Bekir Karadeniz, Arif Birşen (Dk. 90+1 Batuhan Demirel)
Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 78 Hüseyin Atalay), Doğacan Diker (Dk. 99 Kemal Uzuntepe), Hüseyin Çelik, Ramazan Erarslan (Dk. 80 Kerem Az), Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 91 Berke Yılmaz), Osman Demir, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 88 Muhammet Furkan Keskinoğlu), Batuhan Tunçay, Mahmut Güleç
Goller: Dk. 18 Doğacan Diker (Bursa Yıldırımspor), Dk. 65 Emir Kaan Gültekin (Isparta 32)
Sarı kartlar: Dk. 13 Serdar Ümit Deniz, Dk. 71 Efşan Geçgin, Dk. 84 Emre Fırtına, Dk. 96 Kadir Turhan, Dk. 117 Batuhan Demirel (Isparta 32) , Dk. 84 Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor)
3. Lig 1-2. Grup play-off finalinde İskenderun FK'ya 3-2 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928 ve 3-4. Grup play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Bursa Yıldırımspor'a 5-2 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor 2. Lig'e yükseldi.
BUCASPOR 1928 - İSKENDERUN FK
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk. 82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk. 73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk. 77 Cuma Menize), Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Tunç Murat Behram
İskenderun: Ramazan Haklı (Dk. 18 Onur Parlar), Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy (Dk. 101 Emre Hasan Balcı), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu (Dk. 60 Yüksel Kayaalp), Burak Temir, Recep Metin (Dk. 101 Feyzullah Şahin Güneş), Mustafa Öztürk (Dk. 95 Uğur Uğur)
Goller: Dk. 78 Nureddin Ersoy, Dk. 105 Feyzullah Şahin Güneş (İskenderun), Dk. 83 Berke Bıyık, Dk. 92 Tunç Murat Behram (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Dk. 64 Yüksel Kayaalp, Dk. 86 Mutlu İlengöz, Dk. 90+8 Recep Metin, Dk. 108 Emre Hasan Balcı, Dk. 111 Burak Temir (İskenderun), Dk. 86 Ufuk Er (Bucaspor 1928)
ISPARTA 32 - BURSA YILDIRIMSPOR
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Isparta 32: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Emir Kaan Gültekin (Dk. 119 Kemal Ünal), Serdar Ümit Deniz (Dk. 99 Muhammed Çoban), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Mustafa Diler (Dk. 46 Mustafa Acar), Kerem Pala (Dk. 71 Emre Fırtına), Bekir Karadeniz, Arif Birşen (Dk. 90+1 Batuhan Demirel)
Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Muhammet Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 78 Hüseyin Atalay), Doğacan Diker (Dk. 99 Kemal Uzuntepe), Hüseyin Çelik, Ramazan Erarslan (Dk. 80 Kerem Az), Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 91 Berke Yılmaz), Osman Demir, Furkan Fehmi Güneş (Dk. 88 Muhammet Furkan Keskinoğlu), Batuhan Tunçay, Mahmut Güleç
Goller: Dk. 18 Doğacan Diker (Bursa Yıldırımspor), Dk. 65 Emir Kaan Gültekin (Isparta 32)
Sarı kartlar: Dk. 13 Serdar Ümit Deniz, Dk. 71 Efşan Geçgin, Dk. 84 Emre Fırtına, Dk. 96 Kadir Turhan, Dk. 117 Batuhan Demirel (Isparta 32) , Dk. 84 Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor)