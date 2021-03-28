Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip İspanya oldu.



Ev sahibi Gürcistan'ın golünü 43. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti. İspanya'nın golleri 56. dakikada Ferran Torres ve 90+3. dakikada Dani Olmo'dan geldi. Jordi Alba iki golde de asist yapan isim oldu



Dünya Kupası Elemeleri'nde son 37 maçta fileleri havalandıran İspanya, Almanya'nın 36 maçlık gol serisini geçerek rekorun yeni sahibi oldu.



Öte yandan ilk hafta Yunanistan ile berabere kalan İspanya, Gürcistan'ı yenerek puanını 4 yaptı. Gürcistan iki maç sonunda puan alamadı.



Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda çarşamba günü Gürcistan, Yunanistan'a konuk olacak. İspanya, Kosova'yı ağırlayacak.



