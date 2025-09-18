İspanya'da FIFA'ya Dünya Kupası resti!

İspanya hükümeti, FIFA'ya 2026 Dünya Kupası için rest çekti.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in yer alması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.



Sanchez, "Spor organizasyonları, İsrail'in uluslararası yarışmalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını düşünmeli. Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettikten sonra neden men ediyoruz, Gazze'yi işgal eden İsrail'i neden etmiyoruz?" dedi.



Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde radikal kararlar alacaklarını beyan etti.

Sanchez, kupaya katılmama kararı alabileceklerini de ekledi.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Sanchez'in açıklamalarına yanıt vererek onu "antisemit ve yalancı" olarak nitelendirdi.