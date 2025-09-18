18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

İspanya'da FIFA'ya Dünya Kupası resti!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.

18 Eylül 2025 12:00
Fotoğraf: AA
İspanya'da FIFA'ya Dünya Kupası resti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İspanya hükümeti, FIFA'ya 2026 Dünya Kupası için rest çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in yer alması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.

Sanchez, "Spor organizasyonları, İsrail'in uluslararası yarışmalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını düşünmeli. Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ettikten sonra neden men ediyoruz, Gazze'yi işgal eden İsrail'i neden etmiyoruz?" dedi.

Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde radikal kararlar alacaklarını beyan etti.



Sanchez, kupaya katılmama kararı alabileceklerini de ekledi.

SANCHEZ'E İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Sanchez'in açıklamalarına yanıt vererek onu "antisemit ve yalancı" olarak nitelendirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
