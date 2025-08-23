İsmail Yüksek: 'Fenerbahçe'den önemli hiçbir şey yok'

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"SEZONA İYİ BAŞLAMAK MUTLULUK VERİCİ"



Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail, "Takım genelinde iyi bir maç oldu. Hepimiz istediğimiz gibi başladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında konuştuk ve daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Benim için de sezona iyi başlamak mutluluk verici." dedi.



"FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Yaşadığı sakatlıklara da değinen milli futbolcu,ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İsmail Yüksek,diye konuştu.Son olarak takımın oyun anlayışına değinen İsmail,dedi.