23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

İsmail Yüksek: "Fenerbahçe'den önemli hiçbir şey yok"

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

calendar 23 Ağustos 2025 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek: 'Fenerbahçe'den önemli hiçbir şey yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sahalarında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"SEZONA İYİ BAŞLAMAK MUTLULUK VERİCİ"

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İsmail, "Takım genelinde iyi bir maç oldu. Hepimiz istediğimiz gibi başladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında konuştuk ve daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Benim için de sezona iyi başlamak mutluluk verici." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"



Yaşadığı sakatlıklara da değinen milli futbolcu, "100'den fazla maça çıktım Fenerbahçe'de. Sakatlıklar beni üzüyor ama geri dönmek için daha çok çalışıyorum. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Hep daha fazla çalışacağım ve bu böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

BENFICA MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İsmail Yüksek, "Bu maçı unutup Benfica maçına bakacağız. Zor bir deplasman olacak ama biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da bunun farkında. Bu camia Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Bu maç bize daha fazla özgüven kattı." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE BUNUN FARKINDAYIZ"

Son olarak takımın oyun anlayışına değinen İsmail, "Zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Daha önde ve daha presli oynamalıyız. Taraftarımızın önünde bunun farkındayız." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.