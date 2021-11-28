İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki kurşunlanma olayını anlattı!

Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunda teknik direktörlük yapan İsmail Kartal, o sezon yaşanan kurşunlanma olayı ile ilgili NTV'deki Kırılma Anı programında açıklamalarda bulundu.



"PROFESYONELCE YAPILMIŞ BİR ŞEY"



Olayı anlatan Kartal, "Şoför vuruldu, ben şoförün 20 santim arkasındaydım. Bir anda anlamadık zaten ne olduğunu, şoförün kafasından kan geliyor. Şoförü devrilmesin diye tuttular, frene bas, frene bas falan diye 100-150 metre otobüs yalpa yaptı sağa sola. Hafif yağmur da vardı, ıslaktı yollar. Biz şok olduk, camlar delik deşik, çift cam olduğu için ön camdan kurşun girmedi. Şoförün yandaki camı tek olduğu için o kırıldı. Bu çok profesyonelce yapılmış bir şey. Şoför yanılmıyorsam 2 ya da 3 yerinden vuruldu. Sonra kanlar akmaya başlayınca, çocuklar, takımdaki oyuncular galeyana geldi. Herkes bağırmaya başladı. Herkesin morallleri bozuldu. Çok canımız sıkıldı. Sonuçta şoför hastaneye gitti, bizim moralimiz bozuldu. İfadeler alındı daha sonra, bu neden yapıldı, nasıl yapıldı.. Aşağı yukarı belli oldu bunları kimin yaptığı daha sonra." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULAR AYRILMAK İSTEDİ"



Olayın ardından takımdaki oyuncuların ayrılmak istediğini belirten deneyimli teknik adam, "O olaydan sonra futbolcuların konsantrasyonu bitti. Bazı oyuncular bana geldi. Hiçbir şey ailemizden daha değerli değildir, biz ailemizle birlikte ülkemize, evimize gitmek istiyoruz dediler. Başkan, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, takımın ağabeyleri toplandık ne yapabiliriz diye. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Samandıra'da herkesin moral motivasyonu gitti. Herkes, yarın ne olacak, ne oldu, neden oldu? diye konuşuyor. İnsanlar, eve gidip gelirken bile tedirgin olmaya başladı. O bizim bütün konsantrasyonumuzu bozdu.



"KURŞUNLANMA BU İŞİN MÜHRÜ OLDU"



"3 Temmuz'da mı, kurşunlanma olayında mı hangisinde daha çok zorlandınız takımı bir arada tutarken?" sorusuna cevap veren Kartal, "3 Temmuz başlangıç oldu, kurşunlanma olayı ise artık bu işin mührü oldu bence. Bu olay, hem Fenerbahçe'nin hem benim Aykut Kocaman ile birlikte bizim kırılma anımız budur. Kurşunlanma olayıdır." sözlerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsü, Trabzon Havalimanı'na giderken yolda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, otobüsün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı.





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