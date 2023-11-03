İsmail Kartal'dan Samet'e büyük görev: ''Onuachu'yu durdur''

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin, sakatlıklar arasından sıyrılarak Trabzonspor karşısında savunmanın bel kemiği olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan Samet'e büyük görev: ''Onuachu'yu durdur''
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03 Kasım 2023 11:53
Becao, Djiku ve Serdar Aziz stoper üçlüsünün sakatlanması Samet Akaydin için fırsat oldu.

Fenerbahçe'de stoper rotasyonunun son alternatifi olan ancak A Milli Takım'a, Montella ile geri dönen Samet, Trabzonspor sınavında bu kez İsmail Kartal'ın kurtarıcısı oldu.

Kartal'ın olumlu raporu ile sezon başında takımda kalan tecrübeli stopere, bordo-mavililere karşı büyük iş düşecek.

İsmail Kartal özel olarak görüştüğü Samet Akaydin'e, "Bu fırsatı değerlendir" mesajı verdi. Samet'in partneri Oosterwolde olacak.

ONUACHU ONA EMANET

Samet Akaydin, Trabzonspor'un 2.01'lik santrforu Onuachu'yu savunacak. Duran toplarda da ileri çıkacak tecrübeli savunmacı, duran toplarda gol arayacak.

Başarılı futbolcu, ''Bana fırsat geliyorsa ben de en iyi performansımı sergilemek için çalışıyorum. Kendime güvenim sonsuz.'' dedi. 



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