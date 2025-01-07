İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif

Suudi Arabistan Kulübü Al-Taawoun, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Haber; Sporx.com ve DHA, Fotoğraf; DHA
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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif
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07 Ocak 2025 15:14
Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawoun kulübü teklifte bulundu.

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawoun'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

AL-TAAWOUN ORTA SIRALARDA

18 takımlı Suudi Arabistan Pro Lig'de 9. sırada bulunan Al-Taawoun'un kadrosunda Joao Pedro, Mateus, Musa Barrow, Lucas Chavez, Fayçal Fajr, Flavio, Renne Rivas, Andrei Girotto, Mailson gibi yabancı oyuncular bulunuyor.

Al-Taawoun'un teknik direktörlüğünü ise 49 yaşındaki Rodolfo Arruaberrana yapıyor.

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