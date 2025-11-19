18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

İskoçya, Danimarka maçında öldü öldü ama dirildi!

Dünya Kupası için nefes kesen son maçta İskoçya, Danimarka'yı 4-2 mağlup etti ve 1998'den sonra turnuvaya katılmayı başardı.

19 Kasım 2025 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İskoçya ile Danimarka liderlik mücadelesi için karşı karşıya geldi. Danimarka'nın 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarısında İskoçya öne geçti! Danimarka maçı bırakmadı ve 2-2 durumu yaptı! Ancak İskoçya 4-2 ile mutlu sona ulaştı.

İskoçya'da Scott McTominay, maçın 3. dakikasında harika bir röveşata golünün altına imza attı. Danimarka, 57. dakikada Rasmus Höjlund'un penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda oynayan Danimarka'da Rasmus Kristensen, 61. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.


İskoçya, Danimarka'nın bir kişi eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştırdı ve 78. dakikada Lawrence Shankland'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Danimarka, 81. dakikada Patrick Dorgu ile durumu 2-2 yaptı ve büyük sevinç yaşadı.

Ev sahibi İskoçya'da son bölümde Kieran Tierney ve Kenny McLean, attıkları gollerle maçı 4-2 yaptı. Bu sonuç Dünya Kupası için İskoçya'ya yetti.

İskoçya 13 puanla grubu lider bitirdi. 1998'den sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran İskoçya büyük bir sevinç yaşadı.

11 puanda kalan Danimarka, Play-Off'a kaldı.

 

